В Крыму открыли несколько новых пещер, которые могут стать новым туристическими объектами. Об этом сообщил председатель крымского отделения Русского географического общества Геннадий Самохин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пещеры находятся на Долгоруковском карстовом массиве.

«Пещеры интересны и с точки зрения исследования работы гидросистемы, питающей Салгир и Симферопольское водохранилище: где-то есть тяга воздуха, водоток, в некоторых подземных полостях обнаружены красивые натёчные образования», – цитирует Самохина Крымское информационное агентство.

Отличились крымские спелеологи и на Кавказе: в Бзыбском карстовом массиве обнаружена новая подводная пещера Джирхва. Она уникальна кристальной водой, которая, вытекая из пещеры, падает с высоты 100 метров.

Спелео-подводникам ( в состав исследовательской группы входили специалисты из разных регионов, в том числе и Крыма) удалось продвинуться на глубину 34 метра в подземное озеро, протяженность которого превышает 300 метров. Исследования продолжаются.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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