В Крыму раскрыли убийство 32-летней давности

Жителя Джанкойского района задержали по подозрению в убийстве 1992 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, вечером 27 января 1992 года 24-летний житель Джанкойского района ушел из дома и не вернулся. Спустя две недели тело молодого человека с признаками насильственной смерти было обнаружено в реке Победная. Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы.

Тогда правоохранительные органы задержали знакомого убитого, но доказать его вину не удалось.

«В рамках системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями и следователями-криминалистами СК совместно с коллегами из полиции была организована работа по установлению обстоятельств убийства, получены неопровержимые доказательства причастности того самого жителя Джанкойского района к гибели земляка», – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, между задержанным, которому тогда было 22 года, и его 24-летним знакомым произошел конфликт, в ходе которого первый нанес второму несколько ударов молотком по голове, тело погибшего отвез на санках к реке, где выбросил в воду.

54-летнему крымчанину предъявлено обвинение в совершении убийства, он дал признательные показания, а в рамках следственного эксперимента на месте показал, как совершал преступление.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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