За неделю собаки покусали более 70 крымчан

73 человека обратились за минувшую неделю в больницы Крыма после укуса собак. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне прошлогодней статистики эти цифры могут показаться позитивными.

Напомним, в 2023 году животные покусали более 7000 тысяч человек. В среднем, фиксировалось 20 пострадавших в день. Причем, более половины нападавших – это домашние животные.

Укусы зверей, в первую очередь, опасны возможностью заразиться бешенством –

каждый год в России от этой неизлечимой болезни умирает 10 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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