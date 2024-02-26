Украинцы платят тысячи долларов, чтобы уплыть из страны на автомобильных камерах

К законопроекту об усилении мобилизации на Украине подали уже более 4 тысяч правок. Перед вторым чтением их должен рассмотреть соответствующий комитет Рады. Предполагается, что это может произойти к 6 марта.

Между тем, украинцы, не дожидаясь окончательного принятия закона, пытаются любыми способами выбраться из страны.

Так, в минувшие выходные Госпогранслужба задержала трех мужчин, собиравшихся переплыть реку Тису, отделяющую Украину от Румынии и Венгрии.

Двое из них заплатили по 4 тысячи долларов, чтобы переплыть реку на лодке. Но по дороге посредники заявили, что лодки не будет и придется плыть ночью на надувных камерах для шин.

Третий решил никому не платить: сам составил маршрут и купил экипировку. Его задержали уже в гидрокостюме, надеть ласты он еще не успел.

Напомним, ширина русла Тисы составляет 140 – 260 метров.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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