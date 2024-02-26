В Севастополе начали расти ставки на аренду квартир

В Севастополе начали расти цены на аренду квартир – пока незначительно, но в курортный сезон ставки вырастут значительно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас за арендованную квартиру в Севастополе приходится платить от 20 до 220 рублей в месяц ( последний лот – это апартаменты площадью 276 квадратных метров с оригинальным дизайнерским ремонтом в историческом центре города).

Впрочем, квартиры стоимостью свыше 60 тысяч рублей в месяц в Севастополе встречаются довольно редко, основная масса жилых помещений сдаются по более низким ценам. Но эти цены снова пошли в рост.

Сильнее всего подорожали «трешки» – в среднем, трёхкомнатные квартиры – 49 тыс 947 рублей в месяц. Двухкомнатные превысили 29 тыс рублей. Цена на однокомнатные подбирается к 22,5 тыс рублей.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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