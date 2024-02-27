Крымчанина отправили в колонию строго режима за систематическое изнасилование несовершеннолетней падчерицы

Житель Крыма отправится в колонию строго режима за насилие над падчерицей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, с декабря 2015 по апрель 2023 года мужчина, оставаясь наедине с ребенком в машине, а также в домах и квартирах, где жила семья в Симферополе, Евпатории и Ялте, насиловал девочку. Первое преступление было совершено, когда ребенку исполнилось всего семь лет.

Школьница была запугана отчимом, но в минувшем году она все-таки рассказала матери об одном из ужасающих фактов. После обращения женщины в правоохранительные органы и возбуждения уголовного дела следователи и следователи-криминалисты СКР установили иные эпизоды преступления.

Проведена масштабная работа по сбору доказательственной базы с привлечением экспертов и специалистов для реабилитации потерпевшей.

Судом признал 39-летнего житель Симферопольского района виновным в половых преступлениях против несовершеннолетней и приговорил к 16 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком 2 года.

Cимферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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