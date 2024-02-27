В Крыму завершили подсчет ущерба от энергетической блокады

В Крыму завершили подсчет ущерба, нанесенного энергетической блокадой: сумма составила 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня рабочая группа передала все материалы в Совет министров республики. Исковое заявление в Арбитражный суд РК будет оформлено и подан в ближайшее время.

В качестве ответчиков заявлены кабинет министров Украины, министерство энергетики Украины и энергетическая компания «Укрэнерго». В качестве третьих лиц к процессу планируется привлечь министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС РК, а также ГУП РК «Крымэнерго».

Напомним, осенью 2023 года Арбитражный суд Крыма постановил взыскать с Украины в бюджет РК 152,6 млн рублей в качестве возмещения ущерба, нанесенного республике водной блокадой.

Кроме того, несколько десятков крымских предприятия подали собственные исковые заявления о компенсации понесенных убытков. Общий ущерб по ним оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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