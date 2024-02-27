Коттеджный поселок в заказнике «Байдарский» собираются снести

Коттеджный поселок, строящийся в заказнике «Байдарский», возводится незаконно и должен быть снесен – такое решение приняла профильная комиссия департамента городского хозяйства Севастополя.
Как уже сообщал «Новый День», к тому моменту как рядом с селом Резервное внезапно обнаружили стройку, в заказнике уже «выросли» 6 домов.
В Севгосстройнадзоре заявили: разрешений на строительство никто не давал, да и не мог дать, так как это особо охраняемая территория, где строительство капитальных объектов запрещено в принципе.
Пока в ситуации разбирались департаменты природных ресурсов и экологии, а также городского хозяйства, появились еще два коттеджа.
В принципе, исходя из опыта решения подобных вопросов, радоваться вердикту комиссии о сносе самовольно возведенных домов было бы преждевременно.
Например, когда та же комиссия признала самовольной постройкой пластиковую галерею, появившуюся у обелиска «Городу-герою Севастополю», чиновники обратились в суд лишь через год, пропустив таким образом сроки исковой давности, напоминает ForPost.
Однако сейчас в департаменте городского хозяйства утверждают, что иск уже подан, а решение комиссии приобщат к материалам дела. Рассматривать вопрос будут в Балаклавском районном суде Севастополя.
Севастополь, Лиана Макоба
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