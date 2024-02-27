В Крыму начинают готовить иск по финансовой блокаде полуострова

В Крыму намерены приступить к подготовке очередного судебного иска к Украине – на этот раз речь идет о возмещении ущерба, нанесенного финансовой блокадой полуострова. Об этом сообщили в Госсовете РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2014 году на полуострове прекратили работу все филиалы украинских финансовых организаций. При этом многие банки вклады крымчанам не вернули.

По оценке Госсовета, общая сумма средств, похищенных украинскими банкирами в виде вкладов физических лиц составляет около 60 миллиардов рублей. Кроме того, огромная сумма была выведена со счетов юридических лиц.

Симферополь, Лиана Макоба

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