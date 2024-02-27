Офис президента Украины боится задать Конституционному суду вопрос о легитимности Зеленского

Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд (КСУ) относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту главы государства после 20 мая. Напомним, в этот истекают его президентские полномочия, полученные по результатам выборов в 2019 году.

Однако издание «Зеркало недели», со ссылкой на источнике в Офисе президента, пишет, что пока не решено, стоит ли этот документ отправлять адресату, так как опасаются получить отрицательный ответ.

В обращении поставлены два вопроса: о возможности проведения выборов президента во время военный действий и о том, остается ли Зеленский легитимным президентом после 20 мая.

Издание отмечает: многие в команде президента считают такое обращение запоздалым, но основным сдерживающим фактором является то, что «у ОП нет уверенности в том, что они получат от КСУ нужное им решение».

Если решение о подаче будет все-таки принято, то документ внесут в Конституционный суд нардепы от «Слуги народа».

Напомним, для принятия решения КСУ нужно 10 голосов. А на сегодняшний в день суде только 13 судей, более половины из них были назначены либо лично президентом Порошенко либо при его каденции парламентом или съездом судей. При этом именно сторонники Порошенко «качают» тему о нелегитимности Зеленского после 20 мая.

Поэтому в ОП переживают и за политическую составляющую вероятного решения.

А также считают, что сам факт обращения с таким представлением в КСУ породит еще большие сомнения в легитимности Зеленского после 20 мая.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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