СК РФ завершает расследование дела о теракте на Крымском мосту

Следственный комитет России завершает расследование дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Как уже сообщал «Новый День», 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, перевозивший 21 тонну взрывчатки. От взрыва загорелись 7 цистерн проходившего мимо грузового состава.

В результате погибли 5 человек, были повреждены 3 пролета моста. Происшествие квалифицировали как теракт.

Как выяснилось, взрывчатку везли на полуостров через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край. По уголовному делу, возбужденному по п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ, задержали 8 человек – 5 россиян и 3 граждан Украины и Армении.

«Расследование дела завершается, обвиняемые знакомятся с его материалами», – сказал глава СКР в интервью ТАСС.

Москва, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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