Агента ГУР, пытавшегося купить детали для С-300, отправили в колонию строгого режима

В Ростове-на-Дону вынесли приговор агенту украинской разведки, пытавшемуся купить детали для зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителя Мелитополя задержали в Ростове-на-Дону при попытке «приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения – клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300». Выяснилось, что он работал на Главное управление разведки министерства обороны Украины.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж» и приговорил к лишению свободы сроком на 11,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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