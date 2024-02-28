В больнице Джанкоя молодого пациента долечили до смерти

Минздрав Крыма начал проверку по факту смерти в больнице Джанкой молодого человека: обратился в больницу из-за раны на ноге. И умер через неделю от почечной недостаточности. Его родственники считают, что виноваты врачи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале ноября 2023-го он сильно расчесал ногу, пошел в больницу – там ему сказали, что все нормально, и отпустили домой. Однако на второй день нога опухла. Врачи диагностировали рожистое воспаление и госпитализировали.

По словам матери, которой молодой человек регулярно звонил, ему поставили капельницы, рану мазали йодом и давали антибиотики. Вскоре парень пожаловался на почки.

«Родня просила выписать его, чтобы отправить в Симферополь, но лечащий врач не отпустил – мол, там не помогут, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Мать приехала из Луганска через неделю и ужаснулась: опухшего сына подключили к ИВЛ. Врачи, по ее словам, не обращали на парня внимания. Когда все же снизошли до него и сделали рентген, выявили ещё и «корону».

Парня экстренно перевели в реанимацию, где он и скончался через час. Мать обратилась в Следственный комитет. В больнице начали служебную проверку.

Джанкой, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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