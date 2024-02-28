В Крыму задержали агента украинских спецслужб

В Симферополе задержали агента украинских спецслужб – об этом сообщает ФСБ.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из главного управления разведки министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ России на территории проведения специальной военной операции», – заявили в Центре общественных связей ведомства.

Отмечается, что информация предназначалась для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже, суд Симферополя отправил подозреваемого под арест на два месяца.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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