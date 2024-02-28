В Евпатории назначили врио главы администрации

В Евпатории появился временно исполняющий обязанности главы администрации.

Как уже сообщал «Новый День», 16 февраля глава РК Сергей Аксенов сообщил об отставке Елены Демидовой – согласно официальной версии, она написала заявление по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

«Сегодня на очередной 79 сессии Евпаторийского городского совета единогласно было принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы администрации Евпатории на Ивана Просоедова», – сообщили в мэрии.

Новому градоначальнику 37 лет, он закончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, в 2019 году получил диплом о профессиональный переподготовке в «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», а в 2020 году прошел профессиональную переподготовку в КФУ им. В. И. Вернадского.

Картеру чиновника начал сразу после окончания первого вуза, но практически ни в одной должности долго не задерживался: менее двух лет работал специалистом I категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Черноморского поселкового совета; 4 года провел в качестве главного специалиста сектора по чрезвычайным ситуациям, гражданской защите населения и вопросам охраны труда Черноморской районной государственной администрации – это самый длинный его срок на одном месте; 3 месяца заведовал сектором по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационной политике и режимно-секретной работы, связи с правоохранительными органами и профилактике терроризма администрации Черноморского района. Потом его повысили сразу до замглавы района.

Но уже через год Просоедов снова сменил кресло – стал начальником отдела по физической культуре и спорту администрации Евпатории; еще через год – начальником управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации Евпатории.

В августе 2020 назначен первым вице-мэром Евпатории. В этом кресле «пересидел» двух мэров и двух врио.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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