В Крыму бригадир ремонтников вымогал у клиента деньги, жестоко избивая

Следственный комитет забрал у органов МВД уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия, причиненного жителю Севастополя (п.«в» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в соцсетях появилось сообщение, что двое мужчин жестоко избили 34-летнего горожанина . Один из нападавших делал у жертвы ремонт, но хозяин дома, недовольный качеством услуг, расторг договор. С ремонтниками он расплатился, однако бригадир вместе со знакомым начали вымогать дополнительные деньги, а когда хозяин отказался, его избили.

Забрать дело из органов МВД в свое производство и представить доклад об установленных обстоятельствах крымским следователям поручил председатель СК России Владимир Быстрыкин.

«В настоящее время один из обвиняемых задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Параллельно проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления второго участника нападения», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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