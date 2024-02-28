Популярные ялтинские поселки отдали женщинам

В Ялте подвели итоги конкурсов по определению руководителей Кореизского и Симеизского территориальных органов.

Как уже сообщал «Новый День», без руководителей эти поселки остались еще в октябре. Сегодня об итогах кампании по выборам новых глав рассказала мэр Ялты Янина Павленко.

Кореиз возглавит Ольга Винник, работающая в администрации поселка с 2002 года. Последние 9 лет занимала должность главного специалиста по вопросам ЖКХ, благоустройства и экологии.

Главой администрации Симеиза стала Наталья Фролагина. Карьеру в органах власти она начала 12 лет назад в Гаспре. В Симеизе работает 4 года – занималась социальной сферой, культурой и спортом.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube