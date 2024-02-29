На Кубани число плательщиков курортного сбора снизилось на 14 процентов, а сумма – менее чем на 1 процент

На Кубани отмечаю снижение курортного сбора.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве туризма Краснодарского края, в 2023 году в качестве «туристического налога» было собрано 742,19 млн рублей, Это на 5 млн, или 0,65% меньше, чем в 2022 году.

Сокращение объясняют выходом из эксперимента «Сириуса», в итоге число туристов, заплативших курортный сбор, сократилось почти на 14%: 3,6 млн в 2022 году до 3,1 млн в 2023.

Напомним, в текущем году на Кубани «туристический налог» действует в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Таупсе, а также в нескольких поселениях Туапсинского, Мостовского и Ейского районов.

В Крыму же власти шесть лет под разными предлогами отказываются от введения курортного сбора. Хотя, например, в 2021 году могли получить около 100 млн рублей, даже если бы каждый турист заплатил всего 1 раз 10 рублей. В 2023 году насчитали 5,2 млн туристов, то есть сбор, даже при разовом десятирублевом платеже (а схема, напомним, подразумевает ежесуточный платеж) мог составить 52 млн рублей – этих денег вполне бы хватило, чтобы привести в порядок несколько причалов, с которыми в Крыму просто беда.

Впрочем, на причалы и разбитые набережные власти республики теперь надаются получить деньги из федерального бюджета.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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