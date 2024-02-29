Удачно зашел: крымский первокурсник в течение семестра обворовывал свой вуз

Студент первого курса КФУ имени Вернадского в течение семестра обворовывал вуз.
Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, с сентября прошлого года молодой человек выносил из университет принадлежащие вузу запчасти к разным техническим устройствам, фотоаппараты, SSD-диски, звуковые и видеокарты, ноутбук, USB-хаб, микрофон-петличку, пистолеты для лазертага и даже паяльник. Общая сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей.
Часть украденного он продал на интернет-площадках, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждены уголовные дела по статье «кража». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.
Симферополь, Лиана Макоба
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