Крымчан пытаются напугать «протухшим» фейком

В соцсетях Крыма зафиксирован массовый вброс о, якобы, отравленном Керченском проливе и зараженной рыбе, продающейся на рынках. Следом рассылается информация, что в прибрежных населенных пунктах Краснодарского края, якобы, введен режим ЧС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве РК заявили, что эта информация не просто не соответствует действительности, но и давно «протухла». Данный фейк периодических рассылают с 2021 года, причем, каждый февраль рассылка становится наиболее активной.

«Сейчас этот фейк активно раскручивают в чатах (например, Керчи) наши противники, у которых посыпался весь фронт. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации», – призывают чиновники.

Керчь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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