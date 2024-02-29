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Четверг, 29 февраля 2024, 13:37 мск

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Байбаки не врут: в Крым пришла весна

В Крым пришла весна – это подтвердили животные, вышедшие из спячки раньше обычного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Бахчисарайском парке миниатюр проснулись и вышли из домиков байбаки – это произошло на несколько недель раньше, чем обычно.

«Байбаки – лучшие синоптики, а, значит, весна на полуострове вступает в свои права», – заявил директор парка Виктор Жиленко.

Это подтверждают и официальные лица: научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что воздушные массы, движущиеся со Средиземноморья несут на полуостров по-настоящему весеннюю погоду: «В Крыму завтра температура даже до +18°С поднимется». Правда, ночью еще возможны заморозки.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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