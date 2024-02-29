Западные партнеры блокируют попытки Зеленского заигрывать с ВСУ

Офис президента Украины попал в сложную ситуацию, пытаясь нивелировать нарастающее недовольство в армии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после отставки Залужного и назначения главнокомандующим Сырского антирейтинг Владимира Зеленского среди военных существенно вырос. «На Банковой понимают, что необходимо создать благоприятный фон для президента перед вакуумом легитимности, который наступит после 31 марта и достигнет своей точки в мае, – пишет telegram-канал «Резидент. – Поэтому Офис президента готов поднять зарплаты военным, чтобы снизить антирейтинг Зеленского в армии».

Однако западные партнеры выступили категорически против увеличения расходов на ВСУ: МВФ уже направило письмо в украинский кабмин с предупреждением, что приостановит свои программы на Украине, если расходная часть бюджета будет увеличена.

Между тем, на имя президента поступило обращение от командиров большинства бригад ВСУ с просьбой вернуть Залужного на должность главкома – чтобы остановить обвал фронта и поднять моральный дух в армии.

Как вывернуться из сложившейся ситуации, не знают ни сам Зеленский, ни весь его Офис.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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