Обрезкой деревьев в центре Симферополя занялась прокуратура

Прокуратура Крыма организовала проверку обрезки деревьев в центре Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «санитарная» обрезка началась в парке имени Шевченко на прошлой неделе: у прошедших «обработку» деревьев остается только часть ствола да пара – тройка существенно укороченных скелетных веток. Это в лучшем случае. У части деревьев оставили только часть ствола.

Горожане возмутились и высказали предположение, что планируется полностью убрать растения для будущего строительства. В администрации Симферополя эту информацию опровергают, заявляя, что проводится обычное «глубокое кронирование».

Однако в поддержку горожан высказались ученые. «Крона должна формироваться на протяжении всего развития растения, а не внезапно и кардинально на 30-50-м году его жизни. Перед началом обрезки также следует озаботиться вопросом полива: для восстановления после такой «стрижки» дерево нуждается в повышенном количестве влаги», – цитирует ForPost директора Ботанического сада имени Багрова КФУ имени Вернадского Анну Репецкую. И добавляет: кроме прочего, места срезов необходимо замазывать особым составом, но в Крыму об этом как будто не слышали.

В результате такого «кронирования» аварийными, представляющими угрозу для населения и подлежащими вырубке признают целые аллеи. Например, в 2023 году Симферополь подобным образом лишился 24 лип, ранее «озеленителей» уничтожили каштаны и несколько вековых дубов.

«В ходе проверки будет дана оценка осуществлению обследования деревьев, законности их обрезки и кронирования», – сообщили в прокуратуре.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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