Число покупателей крымской грязи выросло в 2 раза

За 10 лет в составе России Крым в два раза увеличил количество санаториев, закупающих грязь и рапу Сакского лечебного озера.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерства курортов и туризма РК, с 2014 по 2023 год включительно добыча грязи превысила 25 тысяч тонн, а добыча лечебной рапы увеличилась в 12 раз.

В ведомстве уточнили: Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция (Крымская ГГРЭС) существует с 1926 года. Однако масштабная реконструкция производства была проведена только после перехода полуострова в состав России. Это позволило сохранить лечебные свойства Сакского озера, расширить объемы добычи целебной грязи и каналы дистрибуции.

Более того, «благодаря воссоединению Крыма с Россией и вниманию к сохранению экологии со стороны властей удалось организовать лучшую научно-производственную базу на всем постсоветском пространстве».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube