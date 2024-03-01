Крымские клещи уже вышли на охоту

В Крыму уже в разгаре клещевой сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГУП «Заповедный Крым», уже в конце января сотрудники учреждения, работающие в полях, рассказывали о многочисленных «встречах» с этими небезопасными паукообразными.

В среднем, в Крыму с укусами клещей обращаются в медицинские учреждения около 2 тысяч человек в год.

Всех, кто собирается отправится в лес или горы, призывают соблюдать элементарные правила безопасности: надевать одежду, плотно прилегающую к телу, обрабатывать одежду и кожу соответствующими репеллентами, после прогулки тщательно проверять кожные покровы и одежду на наличие клещей. В случае обнаружения не заниматься самолечением и немедленно обратиться за помощью к специалистам.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube