Крымские клещи уже вышли на охоту

В Крыму уже в разгаре клещевой сезон.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГУП «Заповедный Крым», уже в конце января сотрудники учреждения, работающие в полях, рассказывали о многочисленных «встречах» с этими небезопасными паукообразными.
В среднем, в Крыму с укусами клещей обращаются в медицинские учреждения около 2 тысяч человек в год.
Всех, кто собирается отправится в лес или горы, призывают соблюдать элементарные правила безопасности: надевать одежду, плотно прилегающую к телу, обрабатывать одежду и кожу соответствующими репеллентами, после прогулки тщательно проверять кожные покровы и одежду на наличие клещей. В случае обнаружения не заниматься самолечением и немедленно обратиться за помощью к специалистам.
Симферополь, Лиана Макоба
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