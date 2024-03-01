Запасы воды в водохранилищах Крыма превышают 200 млн кубов

Запасы воды в крымских водохранилищах превышают 200 млн кубометров.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в феврале, по сравнению с январем и декабрем, количество выпавших осадков на территории речных бассейнов было в 2,5-3 раза меньше. Например, в бассейнах рек северного предгорья осадков выпало 27% -63% нормы; в зоне наблюдения метеостанции М Ай-Петри – 38 % нормы, а вот на Ангарском перевале – 102% нормы.

При этом аномально теплая погода способствовала таянию остатков снега в горных районах, благодаря чему в бассейнах рек северного предгорья поддерживалась повышенная водность. Особенно высокой она оказалась в средних и нижних течениях основных рек Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир и Биюк-Карасу за счет сбросов воды из расположенных в верховьях водохранилищ.

Приток воды в водохранилища в феврале составил: Белогорское – 10,87 млн м3 , Симферопольское – 6,8 млн м3, Счастливое – 3,14 млн м3, Партизанское – 7,5 млн м3, Чернореченское – 12,22 млн м3.

К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, превысил 204 млн м3, что на 3,8 млн м3 больше, чем месяц назад.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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