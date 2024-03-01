ФСБ: в Крыму задержали агентов СБУ, готовивших теракты

ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух человек, завербованных украинскими спецслужбами – они готовили теракты на территории полуострова.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЦОС ФСБ, мужчине – жителю Симферополя было поручено совершить диверсию на одном из транспортных объектов Крыма. У него изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с поражающими элементами, электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства.

По версии следствия, в мае 2023 года именно он подорвал железнодорожное полотно в Крыму.

Вторая задержанная – гражданка России и Украины должна была Женщина по заданию украинских спецслужб должна была взорвать одного из военнослужащих Черноморского флота.

Она рассказала, что получила это задание летом прошлого года:

«В июле 2023 года со мной на связь вышел сотрудник СБУ, который представился Антоном, и предложил сотрудничество. По его заданию я должна была установить слежку за военнослужащим Черноморского флота, установить его распорядок дня, на каком автомобиле он ездит, его должность для дальнейшей его ликвидации».

Для совершения теракта ей передали координаты тайника, откуда женщина забрала самодельное взрывное устройство. Позже ей выслали видеоинструкции, в которых подробно объяснялось, как подключить, проверить и активировать взрывное устройство».

«Я занесла это все, установила, подключила и сообщила куратору, на что он ответил, что все активировано и что мне нужно в срочном порядке покинуть территорию Российской Федерации», – рассказала женщина.

Уехать ей не удалось – ее задержали.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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