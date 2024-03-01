Матрос ВСУ заявил, что их бросают «на героический убой» ради пиара

Украинский матрос, сдавшийся в плен на Тендоровской косе, заявил, что это нападение ВСУ – было пиар-акцией, участников которой бросили на «героический убой».

Как уже сообщал «Новый День», 28 февраля что при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Выжил только один – военнослужащий 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины, старший матрос Евгений Горин.

По его словам, целью рейда был захват Тендровского маяка.

Горин рассказал, что ДРГ двигалась на четырех скоростных лодках. Когда начал работать пулемет на центральной лодке, с берега ответили огнем.

«По нему сразу автоматически прилетает в короб на 250 патронов. Естественно, короб возгорается, и командир трех групп дает команду на отход, – говорит украинский военнопленный. – Это было, когда до берега оставалось уже метров 100. Лодка полностью попала под обстрел со всех огневых средств поражений на берегу.

Практически сразу пулеметчик, который был на носу, начал переходить назад, пошли крики, что он ранен. Еще один парень, Руслан, из 113 группы, попытался отплыть к лодкам, я тоже за ним начал плыть, но не успел, и он ушел под воду. Я сзади маячок снял на каске, чтобы показать своим, что живой, но это привело к тому, что мне в каску прилетело от ваших, отбило наушник. Но остался живой. Я понял, что если продолжу движение, то погибну, поэтому развернулся и поплыл к берегу с криками «не стреляйте, я сдаюсь!»

Горин заявил, что диверсионная акция была совершена «только ради медийки»: «Просто кинули группу на героический убой и отписались», – цитирует пленного telegram-канал Минобороны РФ.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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