«Глубокое кронирование» карьеры: в Симферополе обрезка деревьев приняла интересный оборот

«Глубокое кронирование» в симферопольском парке имени Шевченко обернулось для городских чиновников отставкой и выговором.

Как уже сообщал «Новый День», «санитарная» обрезка началась в парке имени Шевченко на прошлой неделе: у прошедших «обработку» деревьев остается только часть ствола да пара – тройка существенно укороченных скелетных веток. Это в лучшем случае. У части деревьев оставили только часть ствола.

Горожане возмутились и высказали предположение, что планируется полностью убрать растения для будущего строительства. В администрации Симферополя эту информацию опровергают, заявляя, что проводится обычное «глубокое кронирование».

Однако в поддержку горожан высказались ученые. Прокуратура начала проверку.

Власти Крыма не стали дожидаться ее итогов: председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сегодня сообщил, что руководитель парка уволен, а главе города Михаилу Афанасьеву объявлен выговор. Мэр тут же заявил, что обрезка уже приостановлена.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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