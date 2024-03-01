В Севастополе дорога общего пользования внезапно оказалась частной собственностью

Житель Севастополя не дает отремонтировать дорогу общего пользования, угрожая совсем ее перекрыть и сделать проезд платным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся на улице Орловской из-за дороги, соединяющей жилой массив со школой, детским садом и сквером Третьего бастиона.

Оказалось, что еще при Украине участок на перекрестке улиц Бородинской и Орловской передали в частные руки вместе со 100 метрами дороги.

Собственник тут же затеял стройку, но местные жители дорогу уничтожить не дали. Тогда участок перепродали. Новый владелец дорогу трогать не стал, но дом на обочине построил.

Но теперь, когда Севавтодор, наконец, добрался до этой трассы, он заявил – что 100-метровый участок дороги возле дома – его собственность, никто не имеет права к нему прикасаться. И заявил, что поставит шлагбаум с двух сторон участка и будет взимать деньги с желающих проехать по дороге.

«Как же может такое быть, что кто-то прихватил городскую собственность? Ведь, все дороги общего пользования принадлежат только городу. К тому же вдоль дороги лежит высоковольтный кабель 102 ПЭС. И как же в охранной зоне построили дом и забор?» – цитирует возмущенных горожан ForPost.

Городские власти ситуацию пока не комментируют.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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