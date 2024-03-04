В Крыму полностью восстановили трассу «Таврида», поврежденную после атаки дронов

В Крыму полностью восстановили трассу «Таврида», поврежденную после массированной атаки беспилотников.
Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 3 марта Украина пыталась атаковать полуостров 38 беспилотниками. Все они были уничтожены дежурными средствами ПВО, но часть обломков упала на трассу.
Сначала на 89-км дороги в районе Феодосии движение было полностью закрыто, потом проезд открыли в реверсивном режиме. Кроме того был организован объезд через ближайшие поселения.
К утру 4 марта дорогу привели в порядок, сейчас движение осуществляется в обычном режиме.
Симферополь, Олег Яковенко
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