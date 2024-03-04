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Понедельник, 4 марта 2024, 10:41 мск

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В Крыму полностью восстановили трассу «Таврида», поврежденную после атаки дронов

В Крыму полностью восстановили трассу «Таврида», поврежденную после массированной атаки беспилотников.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 3 марта Украина пыталась атаковать полуостров 38 беспилотниками. Все они были уничтожены дежурными средствами ПВО, но часть обломков упала на трассу.

Сначала на 89-км дороги в районе Феодосии движение было полностью закрыто, потом проезд открыли в реверсивном режиме. Кроме того был организован объезд через ближайшие поселения.

К утру 4 марта дорогу привели в порядок, сейчас движение осуществляется в обычном режиме.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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