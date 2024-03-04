Начальница одного из почтовых отделений Крыма присвоила деньги, предназначавшиеся на операцию пенсионерке

Начальница одного из почтовых отделений Симферополя присвоила деньги, которые пенсионерка собиралась потратить на операцию.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава отделения должна была передать 160 тысяч рублей почтальону – для доставки крымчанке, но подделала подписи и забрала все себе. Женщина, которой предназначались деньги, обратилась в отделение, и с удивлением узнала, что уже, оказывается, все получила.
«У начальницы нашлось объяснение: якобы пожилая подчиненная перевела деньги не туда и нужно немного подождать, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Вся сумма действительно пришла, но получательница обратилась в полицию».
Начальницу отделения приговорили к году лишения свободы условно.
Симферополь, Лиана Макоба
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