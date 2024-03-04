Глава Крыма подсчитал турпоток за 10 российских лет

За 10 лет в составе России Крым посетили более 60 млн туристов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», публикуя данные за 2014 год, Минтуризма Крыма подчеркивало:

«В условиях независимости Республики Крым используемая методика подсчета туристов, в основу которой заложена оценка числа прибывших в Крым железнодорожным транспортом, в текущем году утратила свою

актуальность в связи со структурными изменениями пассажиропотока: отмечена переориентация транспортного сообщения с Республикой Крым с приоритетного ранее железнодорожного транспорта на авиатранспорт и паромную переправу. В методику подсчета туристов будут внесены соответствующие коррективы». И сообщало: приехали 4,78 млн человек, из них туристов – 3,8 млн (но как считали – не уточнили).

В 2015 году пассажиропоток в одну сторону оценили в 4,8 млн, туристов из них оказалось 4 млн 598 тыс. С 2016 года публиковать данные о пассажиропотоке вместе с турпотоком ведомство перестало, методику подсчета так и не сообщили.

В целом, согласно, официальным данным, с 2014 по 2023 годы включительно РК в качестве туристов посетили 61 млн 16 тыс человек. «Нынешний сезон был сложным, прежде всего из-за логистических ограничений. За 2023 год Крым посетили 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года», – цитирует Аксенова ТАСС. Напомним, в 2022 году насчитали 6,53 млн туристов, а рекордным был 2021, когда заявлялось об 9,39 млн отдыхающих.

По словам главы РК, пока остается закрытым авиасообщение с Крымом, рассчитывать на восстановление турпотока в прежних объемах не стоит. Основной задачей, стоящей перед турсферой республики, Аксенов считает создание всесезонной туристической инфраструктуры: это позволит снизит фактор сезонности. Для этого необходимо провести реновацию действующего номерного фонда и построить новые гостиничные комплексы. За минувшие 10 лет появилось более 70 объектов размещения, реконструировано 568.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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