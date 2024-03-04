Обломки беспилотников повредили частные дома в Феодосии

В Феодосии обломки беспилотников повредили 40 частных домов.
Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 3 марта Украина пыталась атаковать полуостров 38 БПЛА самолетного типа.
В мэрии заявили, что обломки повредили 40 частных домов: по словам главы администрации Игоря Ткаченко, в большинстве из них выбиты стекла, в некоторых домах зафиксировано повреждение кровель.
«Заявки принимает ЕДДС Феодосии», – уточнил мэр.
Специалисты уже приступили к восстановлению пострадавших домов.
Феодосия, Олег Яковенко
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