Обломки беспилотников повредили частные дома в Феодосии

В Феодосии обломки беспилотников повредили 40 частных домов.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 3 марта Украина пыталась атаковать полуостров 38 БПЛА самолетного типа.

В мэрии заявили, что обломки повредили 40 частных домов: по словам главы администрации Игоря Ткаченко, в большинстве из них выбиты стекла, в некоторых домах зафиксировано повреждение кровель.

«Заявки принимает ЕДДС Феодосии», – уточнил мэр.

Специалисты уже приступили к восстановлению пострадавших домов.

Феодосия, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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