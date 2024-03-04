Крым предъявит Украине иск за Крымский мост

Крым предъявит Украине еще один иск – на возмещение ущерба от террактов на Крымскому мосту, Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», 25 октября Арбитражный суд РК постановил взыскать солидарно с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, Управления Северо-Крымского канала в пользу казны Республики Крым убытки в размере 152 млрд 622 млн 372 тыс 67 рублей.

После этого несколько десятков предприятий Крыма подали в Арбитражный суд иски о возмещении нанесенного им ущерба. Предварительно ущерб, нанесенный истцам, превышает 2,5 трлн рублей.

Сегодня стало известно, что Арбитражный суд зарегистрировал иск, подготовленный крымским правительством, на возмещение ущербы от энергоблокады, сумма претензий – более 3 трлн 156 млрд рублей.

Свои иски готовят и предприятия.

Между тем, Госсовет РК сообщили о начале работы над иском по финансовой блокаде: общая сумма средств, похищенных украинскими банкирами в виде вкладов физических лиц составляет около 60 миллиардов рублей. Кроме того, огромная сумма была выведена со счетов юридических лиц.

И вот сегодня Константинов заявил еще об одном иске:

«В основу наших претензий ляжет ущерб, который был нанесён двумя террористическими атаками по Крымскому мосту. Но это уже следующая задача нашей рабочей группы», – сообщил парламентарий.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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