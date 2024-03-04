Большая часть крымских поликлиник нуждается в ремонте

Значительная часть крымских поликлиник нуждается в ремонте. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов по итогам визита в республику министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр посетил Крымский республиканский онкологический диспансер имени Ефетова, где завершается строительство нового корпуса дневного стационара; Симферопольскую городскую детскую больницу, где завершается ремонт поликлиники, Медицинский офтальмологический центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», в котором недавно был закончен ремонт, и еще ряд объектов.

«Отмечу, что в Крыму за 10 лет благодаря решениям Президента совместно с федеральным Министерством в полном объеме модернизировано 730 зданий медучреждений, выполнено 900 мероприятий по ремонту. Построено около 300 ФАПов и амбулаторий, в этом году появится еще 70, – сообщил Аксенов. – Исходя из основных посылов в послании Президента Федеральному Собранию, проводится ревизия приоритетности решений, принятых в части капремонта, дооснащения оборудованием медучреждений. Среди первоочередных: строительство Феодосийской городской больницы на 450 койко-мест, реконструкция санатория им. Н.Н. Бурденко, детской поликлиники в Джанкое, корпуса родильного дома в Евпатории. Помимо этого, нуждается в ремонте значительная часть поликлиник».

Глава РК так же сообщил, что лекарства для всех льготных категорий граждан уже доставлены в Крым, сейчас происходит их распределение в розничные аптеки: многие крымчане жалуются, что в продаже нет препаратов для онкологических больных и диабетиков. По словам Аксенова, это произошло из-за перебоев в поставках, но кратчайший срок проблема должна быть решена.

А вот вопрос дефицита кадров в отрасли закрыть не удается. Отчасти решить его собираются за счет целевого набора в Медицинскую академию КФУ.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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