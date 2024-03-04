В Севастополе двух полицейских признали виновными в серийном мошенничестве с квартирами пенсионеров

В Севастополе двух бывших полицейских признали виновными в мошенничестве с квартирами пенсионеров

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в июне 2018 года участковый уполномоченный полиции вместе с инспектором ППС разработали схему для хищения квартир у одиноких пожилых жителей Севастополя. К «работе» они привлекли знакомого, имеющего опыт сделок с недвижимостью.

Сотрудники полиции собирали информацию об одиноких людях, которые в силу возраста или психического расстройства не могли понимать характер совершаемых в отношении них преступлений. Их знакомый на основании документов, полученных обманным путем от пенсионеров, изготавливал на себя доверенности для дальнейшей перерегистрации имущества. В дело была вовлечена тетя одного из «стражей порядка», на которую оформлялась недвижимость для дальнейшей перепродажи.

Преступная схема была вскрыта во взаимодействии с коллегами из республиканского УФСБ и ОРЧ СБ УВД по городу Севастополю. Фигуранты были задержаны в августе 2021 года.

Жертвами сообщников стали пять одиноких пенсионеров с различными заболеваниями. Члены орггруппы завладели шестью квартирами и земельным участком в Севастополе. С целью возмещения причиненного ущерба от преступной деятельности на всю недвижимость был наложен арест.

Суд приговорил двух, теперь уже бывших, сотрудников полиции (каждого) к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждый со штрафом в размере 200 тысяч рублей, дальнейшим ограничением свободы на 1 год и лишением специального звания сотрудников полиции.

Родственница одного из них приговорена к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей.

Еще один участник орггруппы, заключивший досудебное соглашение со следствием, был осужден в ноябре 2022 года и приговорен к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube