Отомстил: севастополец поджег квартиру, в которой находились люди.

Житель Севастополя поджег квартиру, в которой находились люди.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, инцидент произошел утром 2 марта в доме №2 на улице Павла Корчагина.

44-летний мужчина все время ссорился с соседями по подъезду, и в тот день просто поджег квартиру оппонентов.

«В полицию Севастополя поступило сообщение о том, что на первом этаже многоэтажки возник пожар в одной из квартир. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Возгорание было ликвидировано огнеборцами, а находившиеся три человека в квартире эвакуированы и госпитализированы», – рассказали в УМВД.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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