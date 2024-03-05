Отомстил: севастополец поджег квартиру, в которой находились люди.

Житель Севастополя поджег квартиру, в которой находились люди.
Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, инцидент произошел утром 2 марта в доме №2 на улице Павла Корчагина.
44-летний мужчина все время ссорился с соседями по подъезду, и в тот день просто поджег квартиру оппонентов.
«В полицию Севастополя поступило сообщение о том, что на первом этаже многоэтажки возник пожар в одной из квартир. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Возгорание было ликвидировано огнеборцами, а находившиеся три человека в квартире эвакуированы и госпитализированы», – рассказали в УМВД.
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.
Севастополь, Олег Яковенко
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