В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ, но детей отправляют на карантин

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе опустилась ниже уровня эпидемического порога.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Роспотребнадзора, за последние дни февраля – первые дни марта диагноз ОРВИ и грипп подтвердился у 6 тысяч 994 человек. «Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 45,2%", – констатировали в ведомстве. Напомним, по итогам предыдущей семидневки эпидпорог был превышен на 9%.

Тем не менее, в одной школе Евпатории и одной Красногвардейского района из-за высокой заболеваемости полностью приостановлен учебный процесс. Так же на дистанционную форму обучения переведены 22 класса в 14 учебных заведениях. На карантин закрыты один детский сад и 19 групп в разных дошкольных образовательных учреждениях.

В Севастополе за последнюю неделю заболели 3 тысячи 245 человек, что ниже эпидемического порога на 44,2%. Приостановлен учебный процесс 4 класса и 3 дошкольных группах.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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