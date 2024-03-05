Украинские депутаты срывают обсуждение нового закона о мобилизации

Заседание Верховной Рады Украины, которое должно было состоятся на этой неделе, отменили. Сначала об этом сообщили несколько депутатов, а затем подтвердил глава фракции «Слуга народа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии Давида Арахамии, это связано с запланированными встречами депутатов с военными, в том числе и «на передовой».

Однако депутаты Гончаренко и Железняк уверены, что причина в нехватке голосов для принятия важных для правительства законов.

В частности, парламент должен был приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о мобилизации, к которому поступило более 4 тысяч поправок.

То, что конкретно за этот закон не хотят голосовать многие депутаты, подтвердили и источники во фракции «Слуга народа».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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