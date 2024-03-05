В Крыму резко возросла банковская конкуренция

В Крыму возросла конкуренция в банковской сфере – «пришельцы» с материка уверенно отбивают клиентов у местного монополиста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на полуострове работают 10 банков.

РНКБ, созданный в 2014 году и недавно вошедший в группу ВТБ, до 2022 года контролировал практически весь местный рынок.

В апреле 2022 года на полуострове официально начал работать ПСБ, а в начале 2023 года в Крым «зашел» Сбербанк. И хотя РНКБ все еще сохраняет лидерство, эти 2 конкурента все активнее перетягивают к себе его клиентов.

Так, Сбербанк с мая 2023 года выдали более 4,2 тыс ипотечных кредитов почти на 16 млрд рублей. Для сравнения, объемы выдачи ипотеки РНКБ за 2023 год составили 40,3 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Выдача кредитных и дебетовых карт ПСБ выросла за прошлый год в 5 раз и в 2 раза соответственно.

Более выраженной может быть конкуренция в корпоративном бизнесе, считают эксперты. Так, в том же «Сбербанке» открыли счета уже 13 тыс крымских предпринимателей, 2,6 тыс местных корпоративных клиентов взяли у него кредиты на общую сумму 50 млрд руб. В ПСБ заявляют, что показатели по открытым счетам и выданным предпринимателя кредитам в 2023 году превысили показатели предыдущего года в 3 и 1,5 раза соответственно.

Сейчас на полуостров заходит Тинькофф-банк. По оценке специалистов, пока он не представляет особой угрозы для уже действующих в Крыму кредитных организаций, но в перспективе его появление приведет к усилению конкуренции на полуострове.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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