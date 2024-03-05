У крымских ученых появилось судно для морских экспедиций

В Крым прибыло научно-исследовательское судно «Протей», сменившее порт приписки с Мурманска на Керчь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для того, чтобы прибыть в пункт назначения, судно пришлось совершить трансъевропейский переход:

«За время рейса судно преодолело 5,8 тыс километров: 1,5 тыс через три моря – Баренцево, Белое и Азовское, и 4,3 тыс – по внутренним водным артериям Европейской части России. Маршрут включал прохождение через Беломорск, Череповец, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону», – сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Теперь «Протей» будет использоваться для изучения Черного и Азовского морей – у местных ученых с 80-х годов прошлого века не было своего судна для работы.

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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