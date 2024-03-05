В Крыму растет интерес к отдыху All Inclusive – ценники тоже растут

В Крыму растет интерес к отдыху по системе «все включено»: с начала текущего года спрос на подобные туры увеличился на 30% – 40% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, а цены – на 10%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», туроператоры отмечают значительно возросшую глубину бронирования: если в прошлом году отели «все включено» бронировали в среднем за 1,5 – 2,5 месяца до заезда, то сейчас – за 4 месяца. Начали поступать заявки и на брахатный сезон.

Такой интерес специалисты объясняют прежде всего ценами: All Inclusive в Крыму на 10% – 15% дешевле, чем в Сочи и Анапе.

Так, майские туры (без учета проезда) в крымском отеле 3* сейчас оцениваются в 45-55 тыс рублей в неделю на двоих, в отелье 4* – 80-125 тыс рублей, в отеле 5* (с учетом полного пансиона) – от 100 тыс рублей.

Июньские цены на аналогичные туры стартуют от 55 тыс рублей в 3*, от 120 тыс – в 4* и от 230 тыс в отеле 5*.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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