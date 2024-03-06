Правительство Украины не знает, что делать с новым законом о мобилизации

В Верховной Раде Украины назрел очередной политический кризис – об этом заявляют сами депутаты.

«Это просто бардак. Знаете, кто больше всего подал правок в правительственный законопроект о мобилизации? «Слуга народа». То есть «слуги народа», которые выбирали это правительство, не соглашаются с подготовленным правительством законопроектом», – написал один из них в Telegram.

Как уже сообщал «Новый День», намеченное на текущую неделю заседание Рады отменили, сославшись на то, что депутаты намерены провести давно запланированные встречи с военными.

Однако telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в правительстве Украины заявляет, что заседание отложили по инициативе Офиса Президента из-за ситуации с финансированием из США: «На данный момент Банковая не понимает, как выполнить этот бюджет и затраты на ВСУ, а если провести мобилизацию то необходимо дополнительно 300-400 миллиардов гривен».

Между тем, одна из поправок, внесенная группой депутатов, подразумевает постановку на военный учет в территориальных центрах комплектования уволенных со службы мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

«Согласно предлагаемым изменениям, пишет РБК-Украина, на учет военнообязанных в ТЦК и СП по своему месту жительства придется стать бывшим работникам: Национальной полиции, руководящего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, Бюро экономической безопасности Украины». Сделать это будет необходимо в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.

Наблюдатели считают, что подобным образом власти собираются сформировать дополнительный мобилизационный резерв.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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