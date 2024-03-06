Крымская весна: 10 лет назад власти Крыма приняли судьбоносное

10 лет назад власти Крыма приняли судьбоносное решение: 6 марта 2014 года Верховный Совет республики на внеочередном пленарном заседании постановил войти в состав России на правах субъекта РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на том же заседании назначили общекрымский референдум (включая Севастополь) на 16 марта.

Текст этого постановления опубликовал сегодня глава РК Сергей Аксенов.

«Ночью 6 марта в Москве состоялась встреча крымской делегации с Владимиром Путиным», – добавил спикер крымского Госсовета Владимир Константинов.

Симферополь, Олег Яковенко

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