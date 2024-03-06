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Среда, 6 марта 2024, 15:43 мск

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ФСБ заявила о пресечении в Крыму деятельности ячейки запрещенной в России террористической организации

ФСБ заявила о пресечении в Крыму деятельности ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*.

В ведомстве сообщили, что функционеры ячейки «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

По данным ФСБ, члены законспирированной ячейки распространяли среди жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.

В домах членов ячейки изъяты пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители, а также деньги в российской и иностранной валютах.

Возбуждены уголовные дела. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

* террористическая организация, запрещенная в России

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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