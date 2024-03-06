Крымчанин пытался выставить террористкой женщину, помешавшую ему выпивать

Житель Крыма обиделся на жену своего начальника и решил устроить ей большие неприятности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина устроился на ферму в Ленинском районе пастухом. Жил там же. Периодически выпивал с хозяином.

На одну из таких «вечеринок» заявилась жена владельца и разогнала собутыльников. Пастух обиделся за испорченное настроение и решил устроить незваной даме «веселую жизнь».

Он взял телефон хозяйки и, набрав 102, – заявил, что заминированы здания вокзалов в Багерово и Чистополье.

«Полиция приехала, ничего не нашла, нагрянула на ферму, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Хозяйку допросили, та сказала, что не звонила. Тогда ей дали прослушать запись, и она узнала голос».

Мужчина получил три года условно.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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