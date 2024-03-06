В Севастополе на замену опор, нуждающихся в срочной замене, уйдут годы

В Севастополе на замену опор, нуждающихся в срочной замене, потребуются годы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась сразу после того, как летом 2023 года на остановке «улица Генерала Хрюкина» рухнула опора контактной сети. Поскольку на остановке никого не было, никто не пострадал.

Сразу же после происшествия губернатор Михаил Развожаев поручил провести служебную проверку по факту инцидента и «срочно заменить все опоры, которые находятся в аварийном состоянии».

Исполняющий обязанности замгубернатора Павел Иено ответил, что в 2023 году предусмотрено заменить 50 опор, но на самом деле их гораздо больше. Попутно выяснилось, что с советских времен опорами, по сути, никто не занимался.

Развожаев требовал ускорить процесс модернизации и грози отставками.

Между тем, прокуратура Севастополя подавала иск в Ленинский районный суд еще в 2019 году, указывая: в 2016 году правительство Севастополя утвердило госпрограмму развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя на 2017-2020 годы, предусматривающую ежегодную замену 200 опор. Ответственными за эту часть программы были дептранс и «Севэлектроавтотранс». Прокуратура через суд просила обязать департамент и предприятие заменить все ветхие опоры. Тогда – в 2019 году – более трети опор контактной сети имели трещины, обрушения бетонного основания, повреждение внутреннего каркаса.

Но прошло 4 года – а ситуация изменилась несущественно. После падения опоры и требований губернатора процесс, конечно, ускорился (вместо 50 запланированных сменили 82 опоры, потратив на это 8 млн рублей), но не столько, чтобы решить проблему так быстро, как этого хотел губернатор.

По данным «Севкора», сегодня на балансе ГУП «Севэлектроавтотранс» числится 4 тысячи опор, из них 654 требуют замены. Даже если обновлять их теми же темпами, что и в прошлом году, потребуется около 8 лет.

Но на 2024 год на эти цели выделено всего 5 млн рублей, что позволит заменить 53 опоры и установить 7 новых. Так что история с обрушением может повториться.

«Совсем недавно наши читатели прислали нам фото столбов в районе остановки «Омега», бетон на которых сильно осыпался, обнажив прутья арматуры. Замена этих опор запланирована на четвертый квартал 2024 года, – пишет «Севкор». – Будем только надеяться, что они не станут причиной очередной беды или серьезного транспортного затора. Видимо, благодаря качеству еще советского бетона, они устояли во время «шторма века», но в Севастополе нередки сильные ливни, шквальный ветер и резкие перепады температур, что безусловно является серьезным испытанием для старых конструкций».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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