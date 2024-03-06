В Крыму продлили срок безвозмездного пользования пляжами

Правительством Крыма продлило для предпринимателей срок безвозмездного пользования пляжами до 1 марта 2025 года – для благоустройства и размещения объектов пляжной инфраструктуры. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Кроме того, планируется продлить действие паспортов пляжей 2022 и 2023 годов на тот же период.
«При этом договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного отдыха, должны быть расторгнуты», – заявил глава РК.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму в сезоне 2023 года официально работали около 450 пляжей.
Симферополь, Лиана Макоба
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