В Крыму отменили условный срок водителю, снесшему велосипедиста с пешеходного перехода

В Крыму отменили условный срок водителю иномарки, сбившей велосипедиста. ДТП произошло днем 3 августа 2023 года в селе Чистенькое.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, автомобиль «БМВ» двигался по автодороге Симферополь – Бахчисарай скоростью 182 км/ч. В это время дорогу по пешеходному переходу пересекал велосипедист.

Несущийся автомобиль его буквально снес. Велосипедист получил множественные травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Симферопольский районный суд назначил мужчине наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала его.

По результатам рассмотрения апелляционного представления суд отменил условное осуждение и приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 3 года.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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